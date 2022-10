Maltrattamenti in famiglia, il fenomeno non si placa

Il fenomeno dei maltrattamenti in famiglia non si attenua minimamente e il bilancio relativo alla Questura di Latina nel mese di ottobre, risultano ben 3 i casi tra le mura domestiche. In due di questi due uomini sono stati arrestati, in un altro caso un uomo é stato denunciato.

Sono 18 i soggetti sottoposti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria perché ritenuti autori, dei reati di truffa, lesioni personali, porto di oggetti atti ad offendere, violazione di domicilio, furto aggravato, guida in stato di abbrezza alcolica, resistenza a Pubblico Ufficiale, minacce, percosse, danneggiamento, ricettazione, maltrattamenti in famiglia, sottrazione e trattenimento di minori all’estero e violenza privata.

Sono stati effettuati 100 posti di controllo, che hanno consentito il controllo di 730 veicoli e l’identificazione di 1570 persone e sono state contestate 146 infrazioni al Codice della Strada con 2 autovetture sottoposte a sequestro, prive dell’assicurazione obbligatoria. Nel corso della settimana sono 20 i documenti ritirati, tra patenti e carte di circolazione e sono stati controllati 60 cittadini extracomunitari per verificarne i titoli di soggiorno e la regolare posizione sul territorio nazionale.