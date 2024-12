Maltrattamenti in famiglia: due uomini denunciati in provincia

Due distinti episodi di maltrattamenti in famiglia sono stati segnalati negli ultimi giorni nella provincia di Latina, con due uomini denunciati per aggressioni fisiche e verbali nei confronti delle rispettive compagne. Gli inquirenti della Compagnia dei Carabinieri di Formia e Minturno sono intervenuti a seguito delle denunce delle vittime, avviando indagini che hanno portato all’identificazione dei responsabili.

Il primo caso riguarda un 57enne originario di Napoli e residente a Formia. L’uomo, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, avrebbe ripetutamente aggredito fisicamente e verbalmente la propria coniuge, costringendola, infine, a prendere la decisione di allontanarsi dal marito. Le aggressioni sono avvenute in diverse occasioni, e l’indagine ha permesso di raccogliere sufficienti elementi per deferire l’uomo alla Procura della Repubblica di Cassino per il reato di maltrattamenti in famiglia.

Un altro caso si è verificato a Scauri, frazione del comune di Minturno, dove un 29enne straniero è stato denunciato per analoghi reati. Le indagini hanno accertato che l’uomo, nei confronti della propria compagna convivente, ha posto in essere aggressioni fisiche e verbali che hanno avuto un impatto significativo sulla vittima, una giovane donna straniera del 1995. A causa della violenza subita, la donna è stata costretta a lasciare l’abitazione. Anche in questo caso, le indagini sono state condotte in stretta collaborazione con l’Autorità Giudiziaria di Cassino, che ha disposto il deferimento del 29enne per maltrattamenti in famiglia, alla luce delle disposizioni previste dal “Codice Rosso” che tutela le vittime di violenza domestica.