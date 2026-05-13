Mamma Erica muore dopo la nascita di due gemelli, Sonnino in lacrime

Bellissima, pronta a vivere l’emozione di una vita madre di due gemelli. E invece la tragedia. Dopo la nascita dei piccoli all’ospedale Isola Tiberina – Gemelli, Erica Carroccia è morta. Una morte inspiegabile, senza logica, che potrà trovare risposta solo con l’esame autoptico. Sonnino è un paese sconvolto dal dolore. Lacerante al solo pensare il destino atroce di un’insegnate apprezzata. In paese era conosciutissima. Una vita da favola, il matrimonio. E poi niente.

Il sentimento della comunità affidato ad un posto del sindaco Gianni Carroccia: “Con profondo dolore questa mattina la nostra comunità ha appreso dell’improvvisa e tragica

scomparsa della nostra giovane concittadina Erica.

Maestra stimata e donna dal cuore grande, che aveva scelto di dedicare la propria vita all’educazione, alla crescita e alla guida delle nuove generazioni.