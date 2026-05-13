Mamma Erica muore dopo la nascita di due gemelli, Sonnino in lacrime

Bellissima, pronta a vivere l’emozione di una vita madre di due gemelli. E invece la tragedia. Dopo la nascita dei piccoli all’ospedale Isola Tiberina – Gemelli, Erica Carroccia è morta. Una morte inspiegabile, senza logica, che potrà trovare risposta solo con l’esame autoptico. Sonnino è un paese sconvolto dal dolore. Lacerante al solo pensare il destino atroce di un’insegnate apprezzata. In paese era conosciutissima. Una vita da favola, il matrimonio. E poi niente.
Il sentimento della comunità affidato ad un posto del sindaco Gianni Carroccia: “Con profondo dolore questa mattina la nostra comunità ha appreso dell’improvvisa e tragica
scomparsa della nostra giovane concittadina Erica.
Maestra stimata e donna dal cuore grande, che aveva scelto di dedicare la propria vita all’educazione, alla crescita e alla guida delle nuove generazioni.
Una giovane Mamma, che aveva appena accolto con amore due splendidi gemellini, strappata troppo presto all’affetto della sua famiglia e di tutta la comunità. Una perdita enorme, che lascia sgomento, tristezza e un vuoto oggi difficile da colmare.
In questo momento di grande sofferenza, a nome mio personale, dell’Amministrazione Comunale e dell’intera cittadinanza, esprimo il più sincero cordoglio e la più sentita vicinanza ai familiari.
Ci stringiamo con affetto intorno alla sua famiglia, custodendo il ricordo della sua dolcezza, del suo impegno e del prezioso esempio umano e professionale che ha lasciato nella nostra comunità.
Proprio per l’immenso dolore e nel profondo rispetto di questo tragico momento, l’Amministrazione Comunale ha deciso di annullare tutti gli eventi civili di spettacolo correlati alle TORCE.
Nel rispetto della secolare tradizione si terrà regolarmente il rito della processione , sebbene nel massimo rispetto del lutto cittadino e della vicinanza alla famiglia colpita da questa immensa perdita.“