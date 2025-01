“Mamma ho perso il telefono” – la truffa su whatsapp, virale nel Pontino

Allarme truffa a Latina e provincia: come riportato dall’edizione odierna del quotidiano LatinaOggi, negli ultimi giorni, soprattutto tra il 31 dicembre e il 1° gennaio, sono stati segnalati numerosi casi di un raggiro che colpisce prevalentemente gli anziani del nostro territorio.

La tecnica è semplice ma efficace: un messaggio SMS con scritto “Mamma, ho perso il telefono, scrivi su WhatsApp a questo numero, devo parlarti”.

La richiesta punta sull’effetto sorpresa e sulla fiducia dei genitori, che spesso non sospettano nulla di strano. Una volta stabilito il contatto, il truffatore si finge un figlio in difficoltà e chiede denaro per “comprare un nuovo telefono”. La somma richiesta può arrivare anche a 2.000 euro, da inviare a un IBAN fornito nel messaggio.

Le forze dell’ordine, Polizia e Carabinieri, raccomandano di non rispondere a questi messaggi e, in caso di dubbi, di contattare direttamente il figlio o altri familiari per verificare la situazione.