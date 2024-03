Mamme a San Felice Circeo, in arrivo sei parcheggi rosa

Il Comune San Felice Circeo tende una mano alle donne in dolce attesa e i neogenitori, cercando di fornire un piccolo aiuto nelle attività quotidiane. L’idea è di destinare sei stalli di sosta alle donne in dolce attesa e ai neo-genitori con figli d’età inferiore a due anni. I parcheggi rosa sono stati approvati nei giorni scorsi dalla Giunta del sindaco Monia Di Cosimo, che ha dato mandato ai settori competenti di adottare tutti i provvedimenti consequenziali.

Gli “stalli rosa” saranno in totale sei e saranno ubicati in via del Faro, via Tittoni (due stalli), via Sabaudia, via Domenichelli e piazza 4 Ottobre. La sosta in tali aree sarà consentita mediante il cosiddetto “contrassegno rosa”, che verrà rilasciato dal settore Polizia Locale a coloro che ne faranno richiesta.

«Si tratta di un provvedimento che cerca di fornire un piccolo aiuto alle donne in dolce attesa e ai neo-genitori nell’espletamento delle attività quotidiane, agevolando la sosta in aree in cui si concentrano attività commerciali o pubblici servizi», affermano il sindaco, Monia Di Cosimo, e il Consigliere delegato alla Polizia Locale, Marco Di Prospero.

Nei prossimi giorni gli uffici provvederanno quindi a dar seguito a quanto stabilito con deliberazione della Giunta Comunale realizzando gli stalli rosa, che saranno contrassegnati da apposita segnaletica. La modulistica per ottenere il contrassegno sarà invece disponibile sul sito istituzionale del Comune.