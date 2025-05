Manca il documento dei rischi, scatta la sanzione per un datore di lavoro a Cori

Stavano lavorando per conto di un privato, ma senza essere in grado di fornire il documento di valutazione dei rischi. E’ per questo motivo che i carabinieri della Stazione di Cori, unitamente ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Latina, hanno denunciato un uomo del posto sanzionandolo con un’ammenda da circa 7.800 euro.

Un controllo che rientra nell’ambito del servizio di prevenzione legato al fenomeno del caporalato e che ha visto i militari ispezionare 3 aziende agricole del posto, senza rilevare nessuna infrazione.