Manca il Documento di Valutazione dei Rischi, chiuso un autonoleggio a Latina

I Carabinieri del Nucleo Operativo del Comando Provinciale di Latina, insieme al personale specializzato del Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno svolto un’attività ispettiva presso una ditta del capoluogo pontino operante nel settore del noleggio di autovetture.

Durante i controlli è emersa una grave irregolarità. L’azienda non aveva provveduto alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.), obbligatorio per legge in tutte le attività lavorative, indipendentemente dal numero di dipendenti. Il DVR rappresenta infatti lo strumento fondamentale attraverso cui il datore di lavoro individua i rischi presenti nell’ambiente professionale e adotta le misure necessarie per prevenirli e tutelare la sicurezza dei lavoratori.

Constatata l’assenza del documento, i militari hanno contestato l’inadempienza e deferito in stato di libertà un uomo di 33 anni del posto, individuato quale responsabile della ditta. Contestualmente, in applicazione delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, è scattata la sospensione immediata dell’attività.

Il provvedimento resterà in vigore fino a quando l’azienda non avrà regolarizzato la propria posizione fornendo tutta la documentazione richiesta e garantendo il pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla legge.