Manca il Documento di Valutazione dei Rischi, multa ad un’attività di Terracina

Mancata redazione del Documento di Valutazione dei Rischi unitamente al medico competente. E’ per questo che i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Latina hanno denunciato un 36enne, amministratore unico di un’attività commerciale di Terracina.

L’uomo, residente a Cisterna, non ha saputo fornire ai militari il documento che contiene la valutazione di tutti i rischi presenti nell’azienda e le misure di prevenzione per la salute e la sicurezza sul lavoro. Per lui, oltre alla denuncia, è scattata una sanzione da oltre 2.000 euro.