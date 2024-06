Manca la corrente al Grassi, l’esame di Maturità inizia con un’ora di ritardo: il caso

È iniziata con una sfida imprevista la mattinata per gli studenti del Liceo Scientifico Grassi di Latina, che nel giorno della prima prova dell’esame di maturità si sono trovati senza corrente elettrica. I 285 maturandi sono stati fatti entrare regolarmente, mentre il dirigente scolastico, Vincenzo Lifranchi, ha prontamente attivato il protocollo di emergenza.

Come riporta IlMessaggero di Latina, la Provincia è stata immediatamente allertata e ha messo al lavoro i tecnici per risolvere il problema. Sono stati coinvolti anche i vigili del fuoco per attivare un gruppo elettrogeno in caso di necessità, e l’Enel per un intervento tempestivo.

“Per permettere agli studenti di fare l’esame e avere le tracce, non avendo la possibilità di fare le fotocopie delle tracce abbiamo chiesto aiuto. Il liceo Majorana si è reso disponibile per fotocopiare le tracce. Cosi alla volta della scuola di via Sezze sono partiti la vicepreside e alcuni docenti scortati dalla Polizia”, ha spiegato il dirigente Vincenzo Lifranchi.

Grazie all’intervento coordinato, il problema è stato risolto permettendo agli studenti di iniziare l’esame con circa un’ora di ritardo.