Manca l’acqua, Latina a secco dalle 18 di domani

Giovedì 25 giugno è prevista una massiccia interruzione del flusso idrico che colpirà gran parte del territorio comunale, lasciando a secco migliaia di residenti per diverse ore. I rubinetti rimarranno a secco dalle ore 18:00 fino alla mezzanotte (24:00) dello stesso giorno.

Il centro urbano di Latina sarà parzialmente risparmiato, ma i disagi colpiranno quasi tutti i borghi e la periferia. Sarà interessata l’intera città di Latina, ad ECCEZIONE di: Latina Scalo, Borgo Bainsizza, Borgo Sabotino, Borgo Montello, Borgo Le Ferriere, Borgo Santa Maria, Borgo Carso e Borgo Podgora.

Per limitare i disagi e garantire un rifornimento minimo di emergenza, verranno messe a disposizione dei cittadini due autobotti, che stazioneranno per tutta la durata del blackout idrico nei seguenti punti: Piazza Celli e Largo Cavalli