Mancano sorveglianza sanitaria e DVR, sanzioni a due attività tra Pontina e Latina

Due denunce, rispettivamente per due persone riconducibili a due attività commerciali tra Pontinia e Latina per delle irregolarità riscontrate durante dei controlli. E’ questo l’esito degli accessi ispettivi messi in atto ieri dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Latina.

Nel primo caso, i militari hanno si sono portato all’interno di un bar di Latina riscontrando l’assenza del documento di valutazione dei rischi e la mancata sorveglianza sanitaria. Per tanto l’amministratore unico della società, un 29enne di Cisterna, è stato deferito. Le attività di controllo si sono poi spostate in un allevamento di animali per la produzione da latte a Pontinia. Anche qui i carabinieri hanno constatato la mancata sorveglianza sanitaria, deferendo in stato di libertà uno dei soci amministratori, un 81enne del posto.

Oltre alle denunce sono scattate della sanzioni dal valore complessivo di oltre 5mila euro.