Manifesti ABC, l’assessore Addonizio:”Non cambieremo gli assetti societari”

L’assessore alle Politiche per l’Ambiente e Igiene urbana, Franco Addonizio, è intervenuto sulla misteriosa vicenda dei manifesti comparsi in città su ABC, l’azienda che gestisce lo smaltimento dei rifiuti nel capoluogo pontino. Quest’ultimo ha annunciato anche che ha novembre verrà eletto il nuovo consiglio di amministrazione. Queste le parole dell’assessore

“Intorno alla vicenda Abc e in generale alla gestione rifiuti in questi giorni si legge di tutto di più, fino a scritte anonime, ma ben organizzate, per la città. Nel ribadire che non ci intimoriscono certo queste azioni, sottolineiamo la nostra posizione che è strategica delle nostre politiche amministrative.

Non c’è intenzione alcuna di cambiare gli assetti societari della azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti, non è in agenda alcun mutamento

A novembre prossimo il consiglio di amministrazione di Abc arriverà alla sua naturale scadenza e provvederemo alle scelte necessarie nel rispetto delle procedure e cercando le migliori professionalità possibili.

Il nostro obiettivo, nella completa trasparenza, e dare un servizio efficiente alla città ed ai suoi cittadini. I piani tariffari in vigore per l’anno in corso, sono stati definiti dal Commissario prefettizio nel periodo, diciamo cosi, politicamente vagante. Cercheremo di procedere con la massima cura possibile tenendo presente i problemi sociali che emergono in questa fase non certo facile per le famiglie proprio a causa della inflazione.

Siamo amministratori razionali e non emotivi, non abbiamo pregiudizi ideologici da dimostrare, ma soltanto il desiderio di rispondere al mandato dei cittadini di avere una città pulita e curata con il minimo peso economico possibile per le famiglie, vale a dire efficientare il sistema.

Abc è operatore di servizio ai cittadini non centro di potere, questa è la nostra cultura di governo che mettiamo in campo. Franco Addonizio, assessore alle Politiche per l’ambiente, per l’energia e la qualità dell’aria, al miglioramento dei servizi di smaltimento dei rifiuti, pulizia della Città e igiene urbana”.