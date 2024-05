Manifesti della Meloni rovesciati a Formia, Procaccini e Palazzo:”Gesto violento e vergognoso”

Un tentativo di sabotare la campagna elettorale oppure una semplice mancanza di rispetto da qualche avversario politico, ci sarebbe questo alla base del grave episodio avvenuto a Fondi dove sono stati rinvenuti dei manifesti elettorali della premier Meloni rovesciati.

Un fatto che ha scatenato rabbia e indignazione nel mondo politico del centro destra. Tanti i messaggi di solidarietà inviati dai principali esponenti come l’assessore regionale Elena Palazzo e l’europarlamentare Nicola Procaccini che hanno descritto il fatto come un gesto vile e caratterizzato da un’odio preoccupante. Sul fatto indaga la Digos.

“La comparsa – spiega Procaccini – di manifesti oltraggiosi nei confronti del premier Giorgia Meloni nella città di Formia, rappresenta l’ennesimo tentativo di avvelenare la campagna elettorale e distogliere l’attenzione sui temi importanti per il futuro degli italiani. Naturalmente, come accaduto sul palco del 1° maggio e in tutte le altre occasioni, neanche in questo caso ci aspettiamo la condanna di quanto accaduto da parte del PD, pronto invece ad aizzare inutili gazzarre su argomenti pretestuosi. Lo facciamo noi, in difesa della democrazia, stigmatizzando atti che rappresentano vera e propria violenza che, se non bloccati, possono portare a pericolose degenerazioni”.

Il messaggio di Elena Palazzo, assessore Turismo, Ambiente, Transizione Energetica e Sport della Regione Lazio: