Manuel Bortuzzo perseguitato dall’ex Lulù Salassiè, pedinamenti fino a Latina

Messaggi di morte, minacce e pedinamenti fino a Latina. Sono questi gli atteggiamenti di Lucrezia Hailé Selassiè, o meglio conosciuta come Lulù Selassiè, nei confronti dell’ex fidanzato Manuel Bortuzzo. La loro storia era nata all’interno della casa del Grande Fratello, e tra tira e molla andata avanti per tempo, è finita quando il giovane ormai esausto, ma allo stesso tempo anche spaventato, ha deciso di denunciare.

La ragazza è finita al centro di un’inchiesta poiché accusata di minacce e stalking. Le carte della Procura di Roma hanno portato alla luce una serie di particolari inquietanti, che hanno messo in risalto gli atteggiamenti ossessivi che Lulù aveva nei confronti di Manuel. “Se non stai con me ti ammazzo e mi ammazzo” era arrivata a scrivere per messaggi all’ex ragazzo, in un caso lo aveva anche pedinato fino al Santa Maria Goretti dove si trovava per degli accertamenti medici relativi alla sua disabilità. E’ proprio lì che ha insultato e aggredito i medici perché non le permettevano di entrare in sala operatoria, seminando il caos tra i corridori dell’ospedale.