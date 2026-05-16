Manuel Di Caterino vince il concorso letterario “Cuori Narranti” della Regione Lazio

È Manuel Di Caterino, con il romanzo “Diario di un capitano”, il vincitore di “Cuori narranti”, il concorso letterario promosso dalla Regione Lazio per giovani scrittrici e scrittori under 35. La cerimonia di premiazione si è svolta oggi al Salone Internazionale del Libro di Torino, presso il Caffè Letterario del Padiglione Oval.

Nato a Sezze nel 1998, Di Caterino coltiva la scrittura come spazio di ricerca e memoria, mosso dal convincimento che “il mondo non sarà mai sazio di parole”. Il suo romanzo racconta, in prima persona, la vita di un ragazzo spagnolo del Cinquecento che coltiva un unico e ostinato sogno: comandare una nave tutta sua. Figlio di un umile carrettiere, cresce tra fatiche e privazioni, sviluppando un legame profondo con il mare. Il racconto ripercorre il suo percorso di formazione, segnato da prove, perdite e conflitti interiori che ne forgiano il carattere, fino allo sguardo finale di un uomo ormai giunto al termine dei suoi giorni, chiamato a fare i conti con la memoria di un’intera esistenza segnata dal mare.

L’ampia partecipazione di oltre cento iscritti conferma la vitalità della scrittura giovanile nel Lazio. Presente alla premiazione l’assessore regionale Simona Baldassarre, che ha dichiarato:

“Con Cuori narranti continuiamo a investire sulle nuove generazioni, riconoscendo nella scrittura uno strumento essenziale di espressione e libertà creativa. Il concorso dimostra quanto talento e sensibilità narrativa siano diffusi tra i giovani del Lazio. La premiazione al Salone Internazionale del Libro di Torino rafforza il legame tra politiche culturali e opportunità concrete, offrendo visibilità e valorizzando la scrittura come motore culturale ed educativo”.

La giuria d’eccellenza, composta fra gli altri da Davide Rondoni, Leonardo Colombati, Luigi Mascheroni, i giornalisti Maria Antonietta Spadorcia, Stefano Salis e Greta Mauro, Fabio Del Giudice e Guglielmo Sepe, ha selezionato altre quattro opere finaliste: Marzio Paolo Albano (Chiuso per stelle), Dario Antonelli (Un Io qualunque), Desiree Ceccarelli (La città delle cose non dette) e Adriano Ricci (Persone semplici).

Per tutti i finalisti sono previsti percorsi di valorizzazione editoriale in collaborazione con Kindle Direct Publishing (Amazon), con la realizzazione grafica delle copertine firmata dall’illustratore Alessandro Arrigo, la stampa di copie promozionali e la promozione presso le principali fiere editoriali. Al vincitore di Sezze sarà inoltre riservato l’accesso esclusivo alla formazione specialistica (Master o percorso personalizzato) presso la prestigiosa Accademia Molly Bloom.