Manuel Loreti, il 15enne di Aprilia premiato al Salone d’Onore del Coni

Un importante riconoscimento per lo sport pontino è stato conferito nei giorni scorsi al Salone d’Onore del CONI, dove l’Unione Nazionale Veterani dello Sport – Sezione “Virtus et Gloria” ha premiato il giovane kickboxer di Aprilia Manuel Loreti, 15enne considerato uno dei talenti più promettenti della disciplina.

L’occasione è stata l’evento “Atleti dell’anno 2025”, una cerimonia solenne che ha riunito dirigenti, tecnici, famiglie e molti ragazzi distintisi per impegno e risultati. Tra le autorità presenti anche il Presidente del CONI Luciano Buonfiglio, che ha sottolineato l’importanza di sostenere il percorso sportivo dei più giovani e di riconoscere il valore educativo dello sport.

Il giovane atleta, già protagonista in competizioni regionali e nazionali, ha ricevuto la Benemerenza Young Star, un premio che l’UNVS riserva ai giovani atleti capaci di coniugare talento, disciplina e dedizione. Per la sezione “Virtus et Gloria”, si tratta di un segnale forte a sostegno dei giovani che, attraverso lo sport, costruiscono il proprio futuro con serietà e passione.

“Il premio testimonia la costanza, la dedizione e i risultati ottenuti dal ragazzo nel corso dell’ultimo anno sportivo, sottolineando non solo le sue qualità atletiche, ha vinto peraltro un torneo internazionale in Egitto, ma anche il comportamento esemplare dentro e fuori dal tatami. L’UNVS, si impegna da anni a sostenere i giovani che incarnano i valori più autentici dello sport: lealtà, sacrificio, determinazione e rispetto. Il riconoscimento rappresenta dunque un importante traguardo e, al tempo stesso, uno stimolo a proseguire nella propria crescita personale e sportiva.” ha dichiarato Simone Marchetti, Presidente della Sezione UNVS “Virtus et Gloria”

“È un grande onore ricevere questo importante premio, soprattutto dopo aver sentito scandire il nome di Aprilia. Lo dedico alla mia famiglia, ai miei maestri, agli altri atleti della Palestra ANASPOL-Selciatella e alla mia città, sperando di continuare in questo percorso sportivo.” ha concluso l’atleta di Kickboxing Manuel Loreti della ASD ANASPOL- Selciatella ricevendo il premio