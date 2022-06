Manutenzione della rete idrica, a breve i lavori a Cisterna

Un nuovo intervento di recupero perdite, risanamento e ottimizzazione interesserà la rete idrica del comune di Cisterna.

Le zone interessate saranno quelle di Via Beethoven e traverse, Via I Maggio, un tratto di Via Roma (da Via Beethoven a Via Benedetto Croce), Via Toscana, un tratto di Via Civitona (da Via delle Mimose a Via Cesare Ottaviano Augusto).

Si renderà necessario allacciare le utenze sulla nuova rete, per poi procedere alla sua attivazione. Per ragioni di sicurezza, laddove possibile, i misuratori saranno posizionati al limite della proprietà privata. Per le utenze che hanno un misuratore posto all’interno sarà necessario spostare lo stesso all’esterno.

Nel caso in cui non sia possibile effettuarne lo spostamento, Acqualatina si riserva la possibilità di installare all’esterno della proprietà privata un contatore generale di controllo, così da monitorare più facilmente il verificarsi di eventuali perdite e la conseguente dispersione idrica.

“L’intervento – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Santilli – consentirà un sensibile miglioramento del servizio e del rendimento della rete in tutta la zona, grazie alla sostituzione di quella precedente, obsoleta, con la nuova condotta. A fronte della sostituzione dei tratti di condotta ammalorati, causa di perdite, si potrà garantire un maggiore afflusso di acqua a beneficio dell’intera comunità”.

Nei prossimi giorni i tecnici di Acqualatina eseguiranno dei sopralluoghi per le verifiche presso le utenze; è possibile contattare il numero telefonico 348.9202524 (giorni feriali, tra le 08,00 e le 12,00) per eventuali accordi nelle modalità del sopralluogo.