Manutenzione straordinaria al cimitero di Montello, al via i lavori

Partiranno nel mese di maggio i lavori di manutenzione straordinaria al cimitero di Borgo Montello. Il punto è stato discusso nella commissione Lavori Pubblici, presieduta dal consigliere Fausto Furlanetto, alla presenza dell’assessore Antonio Cosentino, dei commissari e del dirigente dell’ufficio Ambiente Gian Pietro De Biaggio.

L’intervento, dal costo di circa 100mila euro e della durata di due mesi, prevede il ripristino e la funzionalità delle luci votive, su ogni singolo loculo, la nuova distribuzione dell’impianto idrico dei servizi igienici e delle fontane volto a risolvere le continue riparazioni delle perdite dell’attuale impianto idrico e una nuova impermealizzazione delle coperture dei loculi per sostituire quella ammalorata.

“Si tratta di un intervento richiesto da tempo dai residenti del borgo – dichiara l’assessore Antonio Cosentino – perché il cimitero versava da tempo in stato di degrado e incuria e necessitava di interventi funzionali. Con i lavori che partiranno nel prossimo mese si dà una risposta concreta ai cittadini, che potranno fare visita ai propri cari senza essere esposti a situazioni di pericolo. In commissione, inoltre, si è deciso di dare mandato agli uffici affinché possano lavorare per l’ampliamento dello stesso cimitero”.