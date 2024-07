Tutto pronto per la maratona di lettura di “Canale Mussolini” che si terrà sabato 3 agosto, dalle ore 20, presso l’arena del museo Cambellotti di Latina. Nella prima parte dell’evento, organizzato dal Comune di Latina e dal gruppo spontaneo “Amici di Antonio Pennacchi”, la lettura delle pagine del libro sarà intervallata da proiezioni video e testimonianze dello scrittore Premio Strega 2010. Fino alle 21.30, dunque, sono previsti anche interventi di familiari e conoscenti di Antonio Pennacchi, che contribuiranno a ricordare la sua figura a tre anni dalla scomparsa.

L’evento proseguirà per tutta la notte con la lettura di Canale Mussolini: tutti gli interessati possono partecipare alla maratona di lettura e richiedere di poter leggere un passo del romanzo prenotandosi a amicidiantoniopennacchi@gmail.com. Al termine della maratona di lettura, prevista per le ore 8 del 4 agosto, i partecipanti si sposteranno per la conclusione dell’evento in viale Pennacchi, sul lungomare di Latina.