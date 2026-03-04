Maratona Maga Circe 10ª in Italia per la FIDAL, Fioriello: “Orgoglio per tutti”

La Maratona Maga Circe conquista un traguardo di straordinario prestigio: è 10ª in Italia nella classifica nazionale 2025 stilata secondo i criteri ufficiali della Federazione Italiana di Atletica Leggera, posizionandosi immediatamente dietro ai grandi colossi del panorama podistico nazionale.

Davanti alla Maratona Maga Circe si collocano esclusivamente eventi di caratura internazionale e storica come Run Rome The Marathon, Milano Marathon, Firenze Marathon, Venicemarathon, Maratona di Ravenna Città d’Arte, Torino City Marathon, Eurospin Verona Run Marathon, Maratona di Reggio Emilia Città del Tricolore e Padova Marathon, autentici punti di riferimento del movimento italiano. Dietro la Maga Circe, si collocano invece altri nomi di grandi città tra cui Pisa, Bologna, Sanremo, Napoli, Brescia, Terni, Palermo, Rimini, Parma, Catania e molte altre.

Grazie a questo risultato, che certifica la crescita costante della manifestazione sotto il profilo tecnico e qualità organizzativa raggiunta negli anni, anche nel 2027 la Maratona Maga Circe sarà tappa Bronze della Fidal.

Grande la soddisfazione del Presidente della ASD In Corsa Libera e Consigliere Regionale Fidal Lazio Davide Fioriello: “Questo risultato è motivo di orgoglio per tutta la nostra organizzazione e per il territorio. Essere decimi in Italia, subito dietro le grandi maratone storiche e internazionali, significa che stiamo lavorando nella direzione giusta. Non è semplice organizzare un evento di questa portata in un territorio che presenta difficoltà logistiche, ma proprio per questo il traguardo raggiunto ha un valore ancora maggiore. La Maratona Maga Circe è cresciuta anno dopo anno grazie al supporto delle amministrazioni comunali di Sabaudia e di San Felice Circeo, ad una squadra straordinaria, ai direttori tecnici Antonello Cipullo e Sergio Zonzin, ai partner e agli atleti che continuano a seguirci e soprattutto grazie alla Federazione che ha creduto in noi per due anni di seguito, affidandoci nel 2024 il Campionato Italiano Individuale Assoluto di Maratona e nel 2025 anche i Master. Questo è solo l’inizio – conclude Davide Fioriello – è un risultato che appartiene a tutta la comunità e che proietta la manifestazione tra le eccellenze nazionali. Seppure giovanissima come gara, ricordiamo che si sono svolte solo sei edizioni, la classifica Fidal conferma la Maratona Maga Circe come una delle realtà emergenti più solide del panorama podistico italiano, capace di coniugare qualità tecnica, organizzazione e valorizzazione di un territorio unico e questo deve renderci orgogliosi tutti”.

Essere nella Top 10 nazionale rappresenta un riconoscimento oggettivo basato su parametri tecnici, partecipativi e qualitativi: numero di atleti classificati, livello dei vincitori, media dei tempi e capacità di attrarre partecipazione internazionale. Indicatori che premiano il lavoro svolto con passione, competenza e visione. Un risultato ancora più significativo se si considera che la Maratona Maga Circe è l’evento più importante dell’intera provincia ed un motore di sviluppo economico. Oltre al grande valore sportivo e simbolico, la manifestazione richiamando atleti, accompagnatori e visitatori da tutta Italia e dall’estero, produce infatti significative ricadute positive sul territorio, contribuendo alla crescita economica locale e alla promozione dell’immagine della provincia a livello nazionale, generando ogni anno un impatto significativo sulle strutture ricettive e sull’economia, contribuendo ad aumentare le presenze turistiche, l’occupazione alberghiera e l’indotto per ristoranti, attività commerciali e servizi locali.

Stiamo assistendo dunque, ad una crescita costante ed ora anche certificata, segno di un evento capace di attrarre atleti e pubblico grazie alla sua identità forte e alla qualità dell’esperienza proposta. A rendere unica questa maratona è infatti il contesto straordinario in cui si svolge: uno scenario paesaggistico di rara bellezza tra il promontorio di San Felice Circeo e le distese suggestive di Sabaudia, in un equilibrio perfetto tra mare, natura e storia. Correre qui significa vivere un’esperienza sportiva immersiva, in uno dei tratti più affascinanti del litorale laziale.