Maratona Maga Circe: parte il conto alla rovescia, -100 giorni allo start

Il prossimo 2 febbraio tornerà uno degli eventi sportivi più attesi della provincia di Latina: la Maratona Maga Circe. Mancano esattamente 100 giorni all’inizio della manifestazione organizzata da “In Corsa Libera”, che promette di offrire ancora una volta uno spettacolo unico tra le bellezze naturali di Sabaudia e San Felice Circeo.

La gara, giunta alla sua quinta edizione, comprende tre diverse distanze: la maratona classica di 42,195 km, una corsa di 28 km e una di 10 km. Inoltre, ci sarà anche una “Family Walk”, una passeggiata gratuita pensata per le famiglie, che potranno partecipare insieme all’evento. Per agevolare i genitori, l’organizzazione metterà a disposizione un servizio gratuito di baby parking.

Dopo il successo della scorsa edizione, che ha ospitato il Campionato Italiano Individuale Assoluto di Maratona, la Maratona Maga Circe si conferma come uno degli appuntamenti più importanti del panorama nazionale. L’evento, infatti, è patrocinato da diverse istituzioni tra cui Sport e Salute, il CONI, la Regione Lazio e la FIDAL, ed è inserito nel World Athletics Global Calendar come tappa Bronze con percorso omologato.

Un evento in crescita e pronto a stupire

Davide Fioriello, presidente della ASD In Corsa Libera e recentemente eletto nel consiglio regionale FIDAL Lazio, ha commentato: “Da sempre credo fortemente in questa gara e nel suo potenziale che di anno in anno si accresce. Dopo la fiducia riposta dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera con l’attribuzione del titolo di Campione Italiano Individuale Assoluto di Maratona della scorsa edizione, lavoriamo duramente al fine di migliorarne il livello innalzando le prestazioni ed i servizi offerti. Anche quest’anno avrò al mio fianco i direttori tecnici Antonello Cipullo e Sergio Zonzin che ringrazio, così come le amministrazioni, le istituzioni, la federazione e tutti i partner che si stanno affiancando a questo ambizioso progetto.”

Un percorso tra bellezza e servizi

Uno degli aspetti che rende la Maratona Maga Circe unica è il percorso mozzafiato che si snoda tra le dune patrimonio Unesco e il lago di Paola, ai piedi del Monte Circeo. Il clima mite di febbraio nella zona di San Felice Circeo e Sabaudia è un ulteriore fattore di attrazione per i partecipanti, che negli anni hanno apprezzato il fascino di questi luoghi e sono tornati a correrci.

L’organizzazione punta anche sulla qualità dei servizi offerti ai partecipanti: oltre a navette gratuite che collegano la stazione ferroviaria al luogo di ritrovo e al punto di partenza della gara, i runners potranno usufruire di servizi fotografici gratuiti e di un’area expo di 600 mq. Quest’ultima, nei giorni precedenti la manifestazione, sarà il punto d’incontro per i partecipanti e il centro di promozione per espositori, sponsor e brand specializzati. Sarà inoltre sede di convegni, talk show e presentazioni degli atleti élite e dei pacer.

Un appuntamento da non perdere

La Maratona Maga Circe si è ormai affermata come una delle corse più influenti d’Italia, grazie a un mix di organizzazione impeccabile, paesaggi suggestivi e un’atmosfera che celebra la passione per il running. Il percorso e l’ospitalità offerta ai runners contribuiscono a rendere l’evento unico nel suo genere, e l’attesa per la prossima edizione è già altissima.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni, è possibile contattare l’organizzazione tramite la mail booking@maratonamagacirce.it o il numero 350 074 4212.