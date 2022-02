Maratona Maga Circe, riparte lo sport verso un ritorno alla normalità

Palazzo Mazzoni a Sabaudia è stata la cornice della conferenza stampa di presentazione ufficiale della Maratona Maga Circe, che domani torna dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia. Ed è da qui che si è partiti, sottolineando l’importanza dello sport e della ripartenza del mondo podistico, per un evento che porterà a Sabaudia e San Felice Circeo ben 1500 atleti provenienti da ogni parte d’Italia e non solo. A moderare l’incontro la giornalista e speaker radiofonica Antonella Melito.

Ad aprire la conferenza stampa, il Sindaco del Comune di Sabaudia Giada Gervasi: “Organizzare un evento sportivo con il covid è difficilissimo. È complesso praticare sport in maniera volontaria, figuriamoci ad alti livelli, ma la tenacia del presidente di In Corsa Libera con Davide Fioriello è stata fondamentale, con procedure complesse per la salvaguardia della salute. Step dopo step si potranno raggiungere ancora altri risultati importantissimi. Importante è l’impatto sportivo sul territorio e la destagionalizzazione”.

L’assessore allo sport di Sabaudia Alessio Sartori: “Questi anni di pandemia ci hanno lasciato la lucidità di poter mettere le gare in sicurezza anche grazie al lavoro stesso delle associazioni. Ci si appresterà in primis a divertirsi, con la possibilità di vedere vicina la luce in fondo al tunnel”.

L’assessore allo sport di San Felice Circeo Felice Capponi: “Questa organizzazione è una macchina da guerra. Finalmente si riparte. Dopo la prima edizione con 2100 partecipanti, mai ci saremo sognati di rifare un’edizione così. Lo sport è una delle categorie che ha sofferto di più, ma è un indotto lavorativo fondamentale per l’Italia intera e quando andiamo a gioire per le vittorie olimpiche, dobbiamo sapere che si parte dal lavoro delle palestre locali”.

In diretta zoom l’ultra maratoneta italiano per eccellenza Giorgio Calcaterra: “Torno molto volentieri a correre la Maratona Maga Circe. Devo dire che ne ho fatte tante di maratone, ma non capita spesso di trovarne una organizzata con così tanta cura e passione e con un percorso bellissimo”.

Il delegato provinciale Coni Latina Alessia Gasbarroni: “Un maratona nazionale, un grande simbolo e segnale di ripresa. Lo sport bloccato per un anno e mezzo è stato difficilissimo. Tutt’oggi le associazioni fanno fatica a ripartire. La gara è un sospiro di sollievo per tutti noi e sono certa che andrà bene perchè ha una location incredibile, volano di turismo”.

Il presidente provinciale Fidal Latina Giampiero Trivellato: “L’aspetto tecnico della gara passa in secondo piano rispetto all’importanza di tornare a gareggiare. La presenza poi di un campione come Giorgio Calcaterra è sinonimo di qualità, un atleta che non si risparmia mai. All’inizio eravamo considerati come “untori” e molte sono state le gare annullate quindi, va premiato il grande coraggio dell’organizzazione di Davide Fioriello che alcuni hanno definito “pazzo” per aver voluto rimettere in piedi i circuiti di gare ed al lavoro delle amministrazioni comunali. Il mondo dell’atletica sta crescendo anche qui a Sabaudia, avere una pista qui a Sabaudia sarà un toccasana per decollare”.

La parola passa poi al Presidente di In Corsa Libera Davide Fioriello, l’artefice di questo grande progetto che si è battuto per realizzare al meglio la Maratona Maga Circe: “Quello che è successo lo scorso anno ci ha dato una spinta in più, perché non potevamo far riaccadere ciò che è successo. Certo, per noi sarebbe stato più semplice rinviare la gara in autunno ed avere con molti più iscritti, ma dovevamo dare un segnale, seppur in remissione economica. Non saremmo ripartiti senza il sostegno delle amministrazioni, che ci sono state vicine. Domani avremo gli occhi di tutti puntanti addosso, dovrà essere una gara perfetta. La maglia ha inciso uno slogan: io riparto da qui. E noi siamo pronti e ce la metteremo tutta e siamo certi che i podisti ci daranno il loro supporto affinchè, oltre l’estrema voglia di correre, si svolga tutto nella massima sicurezza. Dobbiamo essere di esempio soprattutto perché siamo tra i pochi eventi in Italia e con questi numeri”.

Viene poi lanciato il video ufficiale, che ripercorre i momenti più duri di questi ultimi anni, con un messaggio di speranza, proprio quella che simboleggerà la gara di domani, che introduce il tema della medaglia ufficiale di gara, che da quest’anno e per le edizioni a venire, conterrà un’immagine “cartolina” dei bellissimi luoghi di gara.

Antonello Cipullo direttore tecnico: Il percorso di gara è stato disegnato per esaltare tutte le bellezze del territorio di Sabaudia e San Felice Circeo, con tre distanze: la maratona che partirà da San Felice, scenderà sul lungomare di San Felice e la prima periferia della cittadina, per poi recarsi verso Torre Paola, lungomare di Sabaudia e rientrare in città verso la zona di sacramento e tronare indietro per completare i 42 km. La 28 km segue lo stesso itinerario della maratona, ma una volta entrati in città si conclude. La 13 km, ha un itinerario diverso, dal centro di San Felice Circeo si arriva direttamente a Sabaudia. Ci tengo a ringraziare le nostre società, l’Atletica Sabaudia e la Fitness Montello che con il loro staff stanno supportando la maratona. Importante l’afflusso dei podisti che hanno riempito le strutture ricettive di Sabauda e San Felice, un vero boom”.

Sergio Zonzin direttore tecnico: “Il territorio fa la differenza. Prima si guarda dove si va e poi si procede all’iscrizione ed in queste zone, c’è tutto quello che serve ad un podista. Mai mi sono trovato con delle amministrazioni così vicine e attente e questo ci da entusiasmo e carica e per questo voglio ringraziarle”.

Giuseppe Baratta giornalista che parteciperà come speaker alla Maratona Maga Circe insieme alla Melito ed a Pasquale Cangianiello: “Finalmente si torna a fare questo tipo di eventi. Un sindaco vicino a questi eventi. Una maratona che oltretutto è un ponte tra due stupende città come Sabaudia e San Felice Circeo”.