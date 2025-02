Maratona Maga Circe: trionfi e spettacolo tra San Felice Circeo e Sabaudia

Una giornata all’insegna dello sport e delle emozioni ha animato la Maratona Maga Circe, organizzata dalla asd In Corsa Libera, evento che ha visto protagonisti atlete e atleti, appassionati lungo un percorso affascinante tra il Comune di San Felice Circeo e quello di Sabaudia. Tre gare, tre distanze diverse, un’unica grande festa della corsa lungo la 42 km, la 28 km e la 10 km, oltre alla Family Walk, aperta a tutti. Un totale di 3000 partecipanti.

Campionati assoluti, Mutuku e Iavarone sul gradino più alto

La regina della manifestazione, la maratona da 42 km, ha regalato spettacolo e colpi di scena. Partiti dal Porto di San Felice Circeo insieme agli atleti della 28 km, i maratoneti hanno seguito il percorso fino all’Hotel Le Dune, per poi proseguire verso Caterattino e Via Caporale Armando Tortini, rientrando sul Lungomare prima dell’arrivo in Piazza del Comune di Sabaudia.

. Grande riconoscimento anche per Oukrhrid Lhoussaine (2:16:58), marocchino naturalizzato italiano, della AT Running, che da terzo assoluto si è laureato Campione Italiano di Maratona.

Tra le donne il primo posto assoluto è coinciso con il Titolo Italiano di Maratona per Elisabetta Iavarone (2:43:27) della Lieto Colle.

La 28 km: vittorie per Sgaravatto e Righetti

Percorso altrettanto impegnativo per la gara da 28 km, che ha preso il via dal Porto di San Felice Circeo per attraversare Borgo Montenero, Via Torre Paola, il Lungomare di Sabaudia e il ponte, con arrivo sempre nella centralissima piazza della città di Sabaudia.

Il più vel oce è stato Andrea Sgaravatto (1:42:51) della Casone Noceto. Merita citazione il secondo posto di Cristian Falcone (1:45:44) della Nissolino Intesatletica Latina, mentre tra le donne ha dominato Alessia Righetti, Atletica Misano, in 1:59:42.

La 10 km: successi per Meucci e Mitidieri

Grande partecipazione anche per la corsa da 10 km, che si è svolta interamente all’interno del territorio di Sabaudia. Partenza e arrivo in Piazza del Comune, con un suggestivo passaggio lungo il Lungomare Pontino.

A tagliare per primo il traguardo è stato Daniele Meucci, campione maratoneta dell’ Esercito Italiano, con 32:24, mentre tra le donne la più veloce è risultata Lucia Mitidieri, in 38:29, della Piano Ma Arriviamo.

Sport, passione e festa in piazza

Non solo competizione, ma anche un’atmosfera di festa ha accompagnato la Maratona Maga Circe. L’evento è stato arricchito dall’expo che, già da venerdì, ha animato la Piazza del Comune di Sabaudia con stand, incontri e iniziative dedicate al mondo del running. E poi la grande partecipazione, oltre 500 persone, alla Family Walk.

Una giornata indimenticabile, che ha confermato ancora una volta il fascino di questa manifestazione, capace di unire sport, natura e spettacolo in un territorio straordinario.