Marco Zaccarelli muore sul palco durante uno spettacolo sul caso Moro

Il pubblico inizialmente ha creduto che quel malore facesse parte del copione, ma Marco Zaccarelli (a destra nella foto profilo fb Comune di Roccagorga), si è accasciato sul palco in preda ad un malore risultato fatale.

Il dramma si è consumato al Teatro Comunale di Roccagorga, durante la rappresentazione di “55 giorni, il caso Moro”, messa in scena dalla Compagnia Teatrale Le Colonne, diretta da Giancarlo Loffarelli.

Marco Zaccarelli, attore di 68 anni, nella vita infermiere presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, è stato soccorso da medici e un operatore sanitario in platea per assistere allo spettacolo, ma ogni tentativo di rianimare l’uomo, anche con del defibrillatore, è risultato vano. Vano come il successivo tentativi degli operatori del 118.

Grande il cordoglio nella compagnia teatrale le Colonne e nella comunità ospedaliera del Goretti. Così la sindaca di Roccagorga Carla Amici :”Un destino crudele ed inaspettato. Alla signora Rita, al figlio ed a tutta la famiglia la vicinanza in questo momento di dolore immenso, con le più sentite condoglianze a nome mio personale, dell’Amministrazione Comunale e della comunità di Roccagorga.”