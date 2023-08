Mare di multe: controlli di fine estate della Gdf sulle imbarcazioni

La stagione estiva volge ormai al termine ma resta alta la vigilanza dei Finanzieri del Reparto Operativo Aeronavale di Civitavecchia presso le Isole Pontine.

Negli ultimi 7 giorni di controlli, nel periodo dal 21 al 27 agosto

le Fiamme Gialle Aeronavali di Civitavecchia, a bordo del Guardacoste G.104 Apruzzi, hanno sottoposto a controllo 26 imbarcazioni ed elevato un totale di 45 verbali, comminando circa 40 mila euro di sanzioni amministrative.

Da segnalare l’individuazione di 3 acquascooter che sfrecciavano pericolosamente a breve distanza dalla costa tra bagnanti e imbarcazioni ferme in rada: l’interruzione immediata di tale comportamento ha salvaguardato l’incolumità dei turisti coinvolti ed evitato condizioni di elevata pericolosità.

Per i conduttori imprudenti ed indisciplinati sono state elevati sanzioni per un totale di circa 1.400 euro.

“Anche sul finire della stagione estiva assicura il Comandante del R.O.A.N.

di Civitavecchia – rimarrà alta l’attività di vigilanza su tutte le coste, con particolare riguardo all’arcipelago Pontino, per prevenire fenomeni di evasione fiscale e per assicurare il regolare svolgimento di tutte le attività dell’economia legale, a tutela dei contribuenti onesti e dei cittadini rispettosi della legge”.