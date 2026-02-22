Mareggiate sul litorale, villette a rischio: attivato il Centro operativo comunale

L’emergenza erosione torna a colpire il litorale, dove le ultime mareggiate hanno aggravato una situazione già fragile, mettendo a rischio abitazioni e infrastrutture. I sopralluoghi effettuati nella giornata di ieri hanno evidenziato criticità importanti, tanto da rendere necessaria l’attivazione del Centro operativo comunale (Coc).

In alcuni tratti della costa il mare ha scavato profondi solchi, arrivando a intaccare le fondamenta di diverse villette. In particolare, tre abitazioni sono state interdette in via precauzionale dopo che l’acqua ha iniziato a erodere il terreno sottostante.

Secondo quanto emerso dai controlli tecnici, in alcuni punti la distanza tra il fronte dell’erosione e le recinzioni delle proprietà si è ridotta drasticamente. La situazione è giudicata delicata e in continua evoluzione.

L’assessore Di Cocco, presente durante le verifiche, ha parlato apertamente di “situazione critica”. «Il mare continua ad avanzare e stiamo monitorando costantemente il fronte dell’erosione», ha dichiarato. «Abbiamo attivato il Centro operativo comunale per coordinare in modo strutturato tutti i soggetti coinvolti e valutare ogni intervento necessario».

L’assessore ha sottolineato come gli eventi meteo delle ultime ore abbiano peggiorato uno scenario già compromesso: «Le mareggiate hanno accelerato un processo che purtroppo va avanti da tempo. In alcuni tratti la spiaggia si è ridotta sensibilmente e questo espone le abitazioni a un rischio concreto».

Parallelamente, resta aperto il dibattito sui progetti di riqualificazione del lungomare. Di Cocco ha ribadito la volontà dell’amministrazione di proseguire con l’intervento previsto. «Il progetto della spiaggia inclusiva non si ferma», ha affermato. «Non c’è alcuno stop. L’obiettivo è migliorare l’accessibilità e la fruibilità dell’area, garantendo sicurezza e rispetto dell’ambiente».

L’assessore ha inoltre precisato che i lavori programmati non sono la causa dell’attuale emergenza: «Le mareggiate non dipendono certo dal progetto. Si tratta di fenomeni naturali che stiamo affrontando con responsabilità, lavorando per reperire le risorse necessarie e accelerare le procedure».

Intanto, le autorità invitano alla prudenza nelle zone più esposte, mentre proseguono le verifiche tecniche per valutare eventuali ulteriori provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica.