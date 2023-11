Maria Grazia Ciolfi nuova coordinatrice M5S per la provincia di Latina

Maria Grazia Ciolfi è stata nominata la nuova coordinatrice del M5S per la provincia di Latina ”presenza capillare sul territorio per dare voce alle istanze dei cittadini”. Ad annunciarlo il presidente nazionale Giuseppe Conte con una nota pubblicata nel pomeriggio di ieri sul sito istituzionale del Movimento.

I nuovi coordinatori territoriali sono stati designati dallo stesso Conte e avranno il compito di «assicurare il raccordo, l’uniformità e la massima capillarità e tempestività dell’azione politica a livello locale, nonché un’adeguata valorizzazione delle iniziative e delle istanze territoriali» scrive il leader pentastellato.

«Un ringraziamento di cuore al presidente e al Movimento per la fiducia accordata con questa nomina che è motivo di orgoglio, ma anche e soprattutto l’assunzione di una grande responsabilità. Una nomina attesa da tempo e carica di aspettative da parte di un territorio che ha sofferto la disgregazione della rappresentanza del Movimento che ha bisogno, per questo, di un’urgente riorganizzazione operativa».

«Per la nostra provincia è una grande sfida, ma anche una grande opportunità, che arriva nel momento in cui come M5S si è deciso di ricominciare a crescere proprio dai territori. Il mio impegno sarà rivolto ad assicurare la massima capillarità ed efficacia dell’azione politica a livello locale, la massima valorizzazione delle proposte e delle istanze territoriali, nonché uno scambio costante e produttivo tra il territorio e il nazionale con la costituzione del Gruppo territoriale e i suoi responsabili. Ma sarà solo attraverso un leale lavoro di squadra che potremo raggiungere i nostri obiettivi più ambiziosi. Per questo sarà necessaria la massima condivisione, non ci sarà spazio né tempo per guardare indietro, ma solo per andare avanti, progettare e costruire a partire dall’ascolto dei singoli gruppi esistenti e delle singole istanze: un lavoro sinergico di tutto il territorio con la guida, il controllo e il supporto dei nostri referenti nazionali e regionali. Buon lavoro a tutti noi».

Questo l’intervento della Ciolfi nel corso dell’assemblea regionale del M5S Lazio, tenuta a Roma, presso il Teatro Italia, dai consiglieri regionali alla presenza di tutti gli eletti del Lazio, della vicepresidente vicaria e del presidente Conte.