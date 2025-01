Marina di Latina, Celentano in sopralluogo: gli interventi annunciati

Un sopralluogo strategico si è svolto presso la Marina di Latina per pianificare gli interventi necessari in vista della stagione estiva. Presenti il sindaco Matilde Celentano, il vicesindaco Massimiliano Carnevale, gli assessori Gianluca Di Cocco e Franco Addonizio, e diversi dirigenti comunali.

“L’obiettivo – ha dichiarato il sindaco Celentano – è intervenire con urgenza per affrontare le carenze dovute a anni di abbandono, garantendo decoro e sicurezza per l’estate. Stiamo già definendo un cronoprogramma per operazioni di manutenzione straordinaria su fontane, pista ciclabile e piazzale dei Navigatori. Entro l’anno completeremo il rifacimento della strada tra Capoportiere e Foceverde, mentre a breve partiranno le gare per ripristinare passerelle e servizio di salvamento”.

Il piano punta a rendere la Marina di Latina un punto di riferimento, valorizzandola come destinazione turistica e garantendo servizi efficienti e sicurezza per cittadini e visitatori. Il Sindaco ha sottolineato l’importanza di un approccio programmato e condiviso con assessori e tecnici per preservare e migliorare le risorse costiere del territorio.