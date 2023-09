Marito accoltellato dalla moglie durante una lite: gravissimo

Intubato in rianimazione all’ospedale San Camillo di Roma. Versa in condizioni gravissime il 48enne accoltellato nella serata di ieri dalla moglie, durante una violenta lite in casa. I fatti si sono verificati ad Aprilia, in un’abitazione in via dei Saliceti, traversa di Pantanelle. Zona periferica nella frazione di Campo di Carne, a confine con il territorio di Nettuno. Donna in stato di fermo dopo l’arrivo dei carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia, che stanno ricostruendo la dinamica all’interno della casa, oggetto di sopraluogo. Sul posto il personale del 118, che ha disposto immediatamente il trasferimento in eliambulanza in considerazione del quadro clinico dell’uomo accoltellato, in prognosi riservata.