Martufello e Pamela Prati infiammano San Lorenzo dell’Appeal Beach

Un evento imperdibile tra glamour, risate e fascino naturale: domenica 10 agosto, la notte delle stelle, dalle ore 18:30, il suggestivo scenario di Appeal Beach, sul lungomare di Latina all’interno del Parco Nazionale del Circeo, si accende per una serata-evento destinata a lasciare il segno.

Protagonista assoluto della serata sarà Martufello, autentico simbolo della comicità italiana, che celebra 50 anni di carriera tra teatro, televisione e cabaret. Un traguardo straordinario per un artista amato da intere generazioni, che sarà festeggiato come merita: tra applausi, emozioni e tanto divertimento.

A rendere la serata ancora più scintillante, la presenza dell’iconica Pamela Prati, star dello spettacolo italiano, che porterà la sua eleganza e il suo carisma inconfondibile.

La location scelta per questo grande evento è una delle più affascinanti del litorale laziale: Appeal Beach si affaccia su un tratto incontaminato di costa tra il mare cristallino e il lago di Fogliano, incastonato tra dune naturali e vegetazione mediterranea.

A pochi passi si staglia la sagoma maestosa del Monte Circeo, che dona al paesaggio una bellezza quasi mitologica. Un luogo dove natura e suggestione si fondono in un equilibrio perfetto, rendendo ogni momento unico e indimenticabile.

Ad accogliere gli ospiti sarà l’imprenditore Giuseppe Pastore, fondatore di Oasi Appeal, promotore di una nuova visione di intrattenimento che unisce bellezza del territorio, valorizzazione artistica e spirito conviviale.

Tra il profumo del mare, la magia del tramonto e un’atmosfera ricca di emozioni, Appeal Beach si conferma ancora una volta punto di riferimento per gli eventi esclusivi della costa pontina.