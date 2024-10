Mascherato da Halloween aggredisce un uomo con un’ascia

Nella notte tra sabato e domenica, un uomo di 58 anni, residente a Nettuno, è stato vittima di un’aggressione ad Aprilia, presso un distributore di benzina.

Mentre stava facendo rifornimento, ha notato un individuo in stato di alterazione psicofisica uscire da un gazebo vicino, indossando una maschera di Halloween e brandendo un’ascia. L’aggressore ha tentato di colpirlo più volte, costringendo la vittima a rifugiarsi nel suo veicolo. Nonostante i danni subiti dall’auto, inclusi il finestrino lato guida e il parabrezza, l’uomo è riuscito a mettersi in salvo e ha contattato il 112 per segnalare l’accaduto.

I Carabinieri della Stazione di Campoverde sono intervenuti rapidamente e hanno avviato le indagini, analizzando le videocamere di sorveglianza per identificare il responsabile.