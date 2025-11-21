Masone nominato nuovo Presidente del Tribunale di Latina

Antonio Masone è ufficialmente il nuovo Presidente del Tribunale di Latina. La nomina è arrivata dal Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, che lo ha scelto tra diversi candidati, confermando così il magistrato che già da oltre un anno e mezzo guidava l’ufficio come facente funzioni.

Masone, 57 anni, è una figura ben conosciuta a piazza Bruno Buozzi: guida la seconda sezione civile, ha una lunga esperienza sia a Latina che a Frosinone – dove ha lavorato come pubblico ministero e come giudice civile – ed è apprezzato per equilibrio e capacità organizzativa.

A Latina è arrivato nel 2017 e negli ultimi anni ha dovuto affrontare situazioni complesse, dal collasso dell’ufficio del Giudice di Pace alla carenza di magistrati. La proposta di nomina era stata già approvata all’unanimità dalla quinta Commissione del Csm lo scorso luglio.

Ora l’ufficialità: Masone guida uno dei tribunali più importanti del Centro Italia, il secondo del Lazio per volume di lavoro. Una nomina attesa anche dall’Ordine degli Avvocati, che a maggio aveva sollecitato il Csm a colmare il vuoto al vertice.

Gli auguri del Senatore Calandrini

«Desidero rivolgere le mie congratulazioni ad Antonio Masone per la sua nomina a Presidente del Tribunale di Latina. Si tratta di un incarico di grande responsabilità – afferma il Senatore Nicola Calandrini, presidente della federazione provinciale di FdI Latina– e sono certo che il dott. Masone saprà svolgerlo con la professionalità e il rigore che hanno sempre contraddistinto il suo percorso».

Il Senatore sottolinea come la scelta del CSM «rappresenti un riconoscimento importante per una figura che conosce bene il territorio e le sue complessità».

«La giustizia a Latina e in tutta la provincia – aggiunge – ha davanti sfide delicate: dalla tutela della legalità alla gestione del carico giudiziario, fino al rapporto quotidiano con cittadini e operatori. Una guida solida come quella del dott. Masone è una garanzia per tutti».

Il Senatore conclude augurando «buon lavoro al nuovo Presidente, con l’auspicio di una collaborazione istituzionale proficua e costruttiva, sempre al servizio della comunità».