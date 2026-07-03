Masquerade incanta il D’Annunzio: un’opera d’arte firmata Sonia Onelli

Una serata di emozioni, talento e creatività ha trasformato il Teatro D’Annunzio di Latina in un grande palcoscenico delle arti. Con “Masquerade – Oltre ogni identità”, l’Accademia Sonia Onelli ha portato in scena una produzione originale capace di fondere danza, teatro, musica dal vivo e discipline circensi in uno spettacolo coinvolgente e multidisciplinare.

Protagonisti oltre cento giovani artisti, dai 3 ai 20 anni, che hanno dato vita a un progetto nato da mesi di studio, preparazione e lavoro condiviso. Un’opera interamente realizzata all’interno dell’Accademia, dalla scrittura della storia alla regia, dalle coreografie alle scenografie, fino alla progettazione dei costumi, delle strutture sceniche e degli attrezzi aerei utilizzati durante la rappresentazione.

Sul palco gli allievi non si sono limitati a danzare, ma hanno interpretato personaggi, recitato, cantato, suonato strumenti musicali e affrontato discipline come tessuti aerei, cerchio, trapezio, mano a mano e verticalismo, dando vita a una narrazione continua capace di accompagnare il pubblico in un viaggio tra emozioni, identità e immaginazione.

L’Accademia Sonia Onelli conferma così la propria vocazione alla formazione artistica multidisciplinare. Con un corpo docente composto da 26 insegnanti specializzati, la scuola propone un percorso che unisce danza, teatro, canto, musica e arti circensi, con l’obiettivo di formare artisti completi e consapevoli.

Alla base del progetto c’è una filosofia educativa ben precisa: l’arte come strumento di crescita personale prima ancora che professionale. Disciplina, responsabilità, rispetto e collaborazione diventano così valori fondamentali che accompagnano gli allievi ben oltre il palcoscenico.

Gli applausi che hanno salutato il finale di “Masquerade” hanno rappresentato il riconoscimento più autentico per il lavoro svolto da studenti, insegnanti e collaboratori, premiando una produzione che conferma l’Accademia Sonia Onelli come una delle realtà artistiche più dinamiche del territorio pontino.