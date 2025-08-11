Massimo Ranieri a Sabaudia col suo tour “Tutti i sogni sono ancora in volo”

Dopo aver partecipato al Festival di Sanremo 2025 con il brano “Tra le mani un cuore” e dopo il successo del varietà serale “Tutti i sogni Ancora in volo,” andato in onda a fine maggio 2023 in due puntate del venerdì prima serata su Raiuno, Massimo Ranieri arriva all’Arena del Mare di Sabaudia, con una scaletta che va dai brani più noti e datati – come “Rose rosse” del 1970 – sino ad arrivare ai due brani portati a Sanremo nel ’22 e nel ’25.

Il cantante originario di Napoli performerà, poi, anche inediti scritti per lui da alcuni grandi cantautori italiani tra i quali: Pino Donaggio, Ivano Fossati, Bruno Lauzi, Giuliano Sangiorgi e molti altri, canzoni che fanno parte del suo nuovo Album, che ha lo stesso titolo dello spettacolo, uscito lo scorso anno.

L’organizzazione generale è del producer Marco De Antoniis, con una big band di musicisti formata da Stefano Proietti al pianoforte, Luca Trolli alla batteria, Arnaldo Vacca alle percussioni, le chitarre di Andrea Pistilli e Tony Pujia, al basso, Francesco Puglisi, al sax, Max Filosi e con le tre cantanti musiciste Cristiana Polegri (sax), Valentina Pinto (violino) e Giovanna Perna (tastiere).

La direzione artistica della rassegna all’Arena del Mare BCC Roma è curata Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno, l’organizzazione è di Ventidieci, con il patrocinio del Comune di Sabaudia.