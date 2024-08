Masterclass Book Invictus: proroga alla scadenza del bando

Scrittori e scrittrici under 30 avranno tempo fino al 30 agosto per inviare i loro elaborati. È una delle novità assolute della quinta edizione del premio Invictus: la Masterclass pensata per le giovani penne che sognano di vedere pubblicato il loro racconto. L’iniziativa, bandita dalla casa editrice Lab DFG nell’ambito del Premio Invictus, è completamente gratuita e vede una proroga rispetto alla precedente comunicazione. C’è tempo, infatti, fino al 30 agosto per rinviare il proprio elaborato. A seguire il bando dettagliato.

Oggetto e modalità di partecipazione

Le opere partecipanti al concorso dovranno appartenere esclusivamente al genere narrativo sportivo ed essere scritte in lingua italiana.

Il tema è: il senso, i valori, le emozioni del competere sportivo. Le opere devono esplorare storie, imprese e tratti caratteriali di protagonisti, non necessariamente vincenti e anche solo immaginati, attraverso forme narrative quali romanzi, biografie, racconti o fumetti.

La lunghezza delle opere in concorso dovrà essere tassativamente compresa tra un minimo di 20 cartelle editoriali e un massimo di 50 cartelle editoriali (una cartella editoriale equivale a 2000 battute, spazi inclusi).

Le opere dovranno essere originali e completamente inedite e, per la durata del presente concorso, non dovranno partecipare ad altro concorso concomitante che ne possa prevedere l’eventuale futura pubblicazione.

Non saranno quindi ammesse:

– Opere scritte in altre lingue rispetto alla lingua italiana;

– Opere di estensione più breve delle 20 cartelle o più lunga delle 50 cartelle;

– Opere che non siano inedite;

– Opere che partecipino ad altro concorso concomitante alla durata del presente concorso;

– Opere generate in tutto o in parte con l’ausilio di software di intelligenza artificiale.

Sono ammessi al concorso autori di qualsiasi nazionalità, che non abbiano superato i 30 anni di età entro la data del 31 dicembre 2024.

I tempi

Le opere dovranno pervenire entro la data del 30 agosto 2024 sotto forma di file .doc o .pdf al seguente indirizzo e-mail: masterclassinvictus@labdfg.it. Il file dovrà contenere obbligatoriamente questi dati: titolo dell’opera, nome e cognome dell’autore, indirizzo email, recapito telefonico, indirizzo di residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale.

I partecipanti al concorso garantiscono di essere gli unici ed esclusivi proprietari dell’opera da loro proposta. Essi assicurano che la pubblicazione dell’opera non viola, né in tutto né in parte, diritti di terzi, né costituisce violazione di alcuna norma penale, facendo salva Lab DFG da tutti i danni e spese che potessero provenire da un’eventuale pubblicazione dell’opera stessa.

Premio

Il premio del concorso consiste nella partecipazione gratuita, più vitto e alloggio, alla Masterclass Book Invictus che si terrà nei giorni 11 e 12 settembre 2024 al Castello Caetani di Sermoneta (LT). Alla Masterclass verrà’ selezionata l’opera prima classificata che verrà pubblicata. Maggiori dettagli sono disponibili su www.premioinvictus.it