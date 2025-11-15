Match di Calcio a 5 degenera, insulti e botte ai giocatori del Laundromat Gaeta

Momenti di tensione quelli vissuti durante la gara di Futsal valida per l’accesso al turno successivo della Coppa regionale. L’Asd Laundromat Gaeta è stata bersaglio di pesanti insulti da parte della tifoseria del Vallerano, che ha rivolto cori offensivi di carattere territoriale nei confronti dei giocatori ospiti.

La situazione è degenerata al termine della partita quando un atleta della squadra di casa si è avvicinato ad un giocatore del Gaeta colpendolo con un pugno. L’intervento immediato di un compagno di squadra del ferito ha acceso un vero e proprio parapiglia, culminato con l’ingresso in campo di alcuni sostenitori del Vallerano e con ulteriori offese a sfondo discriminatorio.

Solo l’arrivo dell’ambulanza per prestare soccorso al giocatore colpito e l’intervento dei dirigenti locali, che hanno accompagnato la delegazione gaetana fino al pullman per evitare nuovi episodi, hanno permesso di riportare la calma.