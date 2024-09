Mattarella promulga la legge per il centenario di Latina

Il Presidente della Repubblica promulga la legge per i 100 anni di Latina.

“La firma del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sulla legge che celebra i 100 anni di Latina rappresenta molto più di un semplice atto formale. È un segnale di grande attenzione verso la nostra città, un riconoscimento del suo valore storico, culturale e architettonico e del ruolo centrale che può giocare nel contesto nazionale e internazionale”. Così in una nota il Senatore Nicola Calandrini, coordinatore provinciale di FdI Latina e primo firmatario della Legge

“La firma del Presidente – dichiara il Senatore Nicola Calandrini– sancisce il completamento di un percorso che ci permetterà di valorizzare Latina in occasione del suo centenario. Questa non è solo una legge celebrativa, ma uno strumento concreto per rafforzare il legame tra passato e futuro, coinvolgendo l’intera comunità in un progetto ambizioso e di ampio respiro.”

Il dibattito pubblico attorno a questa legge è in pieno sviluppo, con una crescente partecipazione di cittadini e realtà locali. Lo stesso Senatore Calandrini ha recentemente alimentato questo confronto con una lettera aperta, invitando la città a riflettere sull’importanza di questa normativa per il territorio. “Questo confronto è salutare e positivo – continua il Senatore – perché la legge riguarda tutta la comunità. È un’occasione unica per rilanciare Latina, ma anche per riscoprire e valorizzare la sua identità. Il dibattito pubblico non fa che rafforzare questo impegno collettivo.”