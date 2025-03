Mattia Turrin conquista il torneo “Maglia Azzurra” e vola in Nazionale

Prestazione impeccabile per Mattia Turrin, giovane promessa della Boxe Latina, che si impone nel torneo nazionale “Maglia Azzurra” a Caivano, assicurandosi un posto nel prossimo round robin Italia-Polonia a Trieste. Il pugile pontino, unico laziale a trionfare nella competizione, si conferma tra i migliori Under 19 italiani nella categoria 60 kg.

Sul ring del centro sportivo “Pino Daniele”, nel torneo dedicato al maestro Domenico Brillantino, Turrin ha superato in semifinale Francesco Crucillà (Boxe Team Tranchina) e in finale Giuseppe Cavallo (Anthony Pilli Boxing Team). Due successi ai punti che arricchiscono un record straordinario: 54 vittorie su 57 incontri, con due sole sconfitte all’estero e un pari. In Italia, Mattia resta imbattuto con 54 vittorie su 55 match.

Nel frattempo, prosegue la fase regionale dei Campionati Italiani Under 17. Dopo le sconfitte di Michel Morelli (57 kg) e Pietro Marrocco (63 kg) al PalaSantoro di Roma, il 29 marzo toccherà a Riccardo Papa (60 kg) e Aurora Turrin (52 kg), entrambi campioni italiani in carica. Le finali sono in programma il 30 marzo a Montecompatri.