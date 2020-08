Mattinata nera ad Aprilia: tre incidenti in poche ore, grave un 27enne

Mattinata nera sul fronte degli incidenti stradali ad Aprilia: un giovane di 27 anni è rimasto gravemente ferito nello scontro frontale con un’altra auto. E’ successo intorno alle 8:30 in Via Selciatella. Il ragazzo è rimasto incastrato tra le lamiere e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per tirarlo fuori e consentirne il trasporto in ospedale, al San Camillo di Roma, da parte di un’eliambulanza. Sul posto la polizia locale.

Altri due gli incidenti ad Aprilia, sempre in mattinata: per fortuna dalle conseguenze non gravi. Entrambi si sono verificati in Via Fossignano. Purtroppo la pioggia non aiuta la sicurezza stradale.