Maturandi, vaccini dall’1 al 3 giugno. Altro Open Day nel week end

Vaccini ai maturandi, fissate le date: 1 2 e 3 giugno, platea di circa 50mila studenti. Nei prossimi giorni saranno rese note le modalità operative.

Altro Open Day Astrazeneca. Si replica per gli over 40 sabato 22 e domenica 23 maggio con circa 30mila dosi e aumentano gli hub da 21 a 30. Da giovedì 20 maggio alle 24.00 aperte le prenotazioni per le vaccinazioni dedicate alle classi di età 47 – 44 anni (nati 1974 – 1975 – 1976 – 1977).

Nel frattempo è stata toccata quota 140mila nuove prenotazioni per le classi di età da 48 a 51 anni (1970/1973). In tutta la regione sono state oltre somministrate oltre 2.7 milioni di dosi, mentre attraverso i medici di medicina generale sono stati vaccinati oltre 30mila over 80 che non si erano prenotati.

I confortanti numeri in provincia di Latina sono in proporzione confermati dai dati regionali. In tutto il Lazio, su oltre 28mila test si registrano 348 nuovi casi positivi, 14 i decessi. Ricoverate 1519 persone, di cui 216 in terapia intensiva. L’assessore D’Amato conferma come: “Continua la frenata, diminuiscono casi, ricoveri, terapie intensive e decessi. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 3%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 1,2%. Sono i dati migliori degli ultimi 7 mesi”.