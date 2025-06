Maturità 2025, prima prova in corso: le tracce

È iniziata ufficialmente questa mattina, alle ore 8.30, la Maturità 2025 per quasi 6.000 studenti della provincia di Latina. Come da tradizione, si comincia con la prima prova scritta: il tema di italiano, identico in tutta Italia.

I maturandi stanno ancora lavorando al proprio elaborato, con un tempo massimo di sei ore e la possibilità di consultare solo il vocabolario di italiano. Sette le tracce messe a disposizione dal Ministero, suddivise in tre tipologie: analisi del testo, testo argomentativo e attualità.

Tra le tracce proposte figurano l’analisi di una poesia di Pier Paolo Pasolini, un brano del Gattopardo di Tomasi di Lampedusa, una riflessione sugli anni Trenta e il New Deal tratta da “Gli anni Trenta. Il decennio che sconvolse il mondo” di Piers Brendon, e ancora temi più contemporanei come il valore del rispetto, l’indignazione sui social, o le parole di Paolo Borsellino sui giovani come speranza per il futuro.

Tra i banchi degli istituti pontini – dai licei ai tecnici, fino ai professionali – l’emozione è tanta: ansia, concentrazione e determinazione si respirano sin dalle prime ore del mattino. In scuole come il “Grassi”, il “Manzoni”, il “Majorana”, il “Dante Alighieri”, migliaia di studenti stanno affrontando in queste ore una delle pagine più importanti del proprio percorso scolastico.

Domani toccherà alla seconda prova, specifica per ogni indirizzo, mentre a seguire arriverà il temuto colloquio orale. Intanto, la provincia di Latina accompagna i suoi maturandi con un unico grande augurio: buona fortuna.