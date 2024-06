Maturità al via per oltre 5.000 studenti pontini: le tracce del tema d’italiano

Oggi, mercoledì 19 giugno, quasi 5.000 studenti della provincia di Latina hanno iniziato gli esami di maturità con la prima prova scritta di italiano. Questo momento cruciale segna una fase di transizione importante nella vita degli studenti, che si trovano a dover dimostrare le loro competenze acquisite nel corso degli anni di studio.

Struttura degli Esami di Stato

L’esame di Stato prevede due prove scritte a carattere nazionale, decise dal Ministero, seguite da un colloquio orale. Le commissioni d’esame sono costituite da commissari interni ed esterni, presieduti da un presidente esterno.

Le Tracce della Prima Prova

Gli studenti hanno sei ore per completare il tema e possono scegliere tra sette tracce, suddivise in tre tipologie:

– Tipologia A (poesia o prosa):

– Pellegrinaggio di Giuseppe Ungaretti, un’opera che riflette sull’esperienza dell’autore durante la prima guerra mondiale.

– Un brano dal romanzo Quaderni di Serafino Gubbio operatore di Luigi Pirandello, che affronta il tema del progresso tecnologico e i suoi possibili effetti.

– Tipologia B (analisi e produzione di un testo argomentativo):

– Un brano da Storia d’Europa di Giuseppe Galasso, che analizza il concetto di “guerra fredda” e l’equilibrio del terrore basato sulla minaccia atomica.

– Un estratto da Riscoprire il silenzio. Arte, musica, poesia, natura fra ascolto e comunicazione di Nicoletta Polla-Mattiot, che esplora il valore del silenzio nella comunicazione.

– Un testo della costituzionalista Maria Agostina Cabiddu sulla correlazione tra il patrimonio naturale, artistico e culturale italiano e il benessere delle persone.

– Tipologia C (tema di attualità):

– Un brano da Elogio dell’imperfezione di Rita Levi Montalcini.

– Un estratto da Profili, selfie e blog. La forma diario nell’epoca di Internet di Maurizio Caminito.

Messaggio della Sindaca Matilde Celentano

La sindaca di Latina, Matilde Celentano, ha inviato un messaggio di incoraggiamento agli studenti, sottolineando l’importanza di questo momento nella loro vita. “La data di oggi è una data che non dimenticherete, comunque vadano le cose,” ha detto rivolgendosi direttamente ai ragazzi. “L’esame di maturità non è solo la fine di un lungo capitolo di studi in cui potrete dimostrare quanto appreso in questi anni di studi, ma anche una soglia significativa della vostra vita alla quale siete arrivati senz’altro con entusiasmo, ma anche con ansia e tensione. Tenetevi stretto ogni sentimento che vi accompagnerà nella prima prova di oggi, così come nelle successive. L’esame di maturità è, infatti, un appuntamento che scandisce il ritmo della vita e che vi aprirà le porte per un nuovo mondo tutto da costruire e in cui sarete chiamati più volte a rimboccarvi le maniche per dimostrare quanto valete. Fino ad oggi avete affrontato lezioni, compiti e prove con determinazione. Avete fatto del vostro meglio e dovete esserne orgogliosi, per cui affrontate le prove con serenità e fiducia e ricordate che è il percorso fatto a determinare il vostro valore, ancora più del risultato che otterrete. Da parte dell’amministrazione comunale che rappresento rivolgo a voi maturandi un grande in bocca al lupo, così come agli studenti che in questi giorni stanno svolgendo gli esami di stato conclusivi della scuola secondaria di primo grado. Desidero ringraziare anche i vostri insegnanti e le vostre famiglie, che vi hanno supportato e guidato lungo il vostro percorso e a cui dovete una parte del successo che avrete senz’altro.”