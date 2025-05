Max Mariola accende Latina: lo chef star protagonista del Villaggio Coldiretti

Latina si prepara ad accogliere, per la prima volta, il Villaggio Coldiretti, un evento unico che trasformerà il centro della città in una festa dell’agricoltura e dei sapori del territorio. Da giovedì 16 a sabato 18 maggio, Piazza del Popolo sarà il cuore pulsante della manifestazione che porterà il meglio dell’agricoltura laziale tra stand, laboratori, showcooking, degustazioni, animazione e incontri.

Ma il momento clou arriverà sabato 18 maggio, quando ad animare il gran finale della kermesse sarà Max Mariola, chef e conduttore amatissimo dal pubblico, seguito da oltre 10 milioni di persone sui social. Con la sua energia, il suo slang travolgente e la sua passione per la cucina, Max infiammerà il pubblico tra fornelli, racconti, risate e piatti gourmet. All’ora di pranzo, si alternerà tra palco e stand, cimentandosi anche nel ruolo di giudice per valutare i piatti realizzati dagli studenti pontini coinvolti nel progetto “Tesori Pontini”, premiando l’impegno di insegnanti, alunni e genitori con le sue iconiche “stellette”.

Mariola, originario di Nettuno, è ambasciatore della cucina buona e genuina, promotore dell’alimentazione equilibrata e del consumo di prodotti a km0. Nel 2024 ha ricevuto il prestigioso riconoscimento di “Eroe dell’Alimentazione” dalla FAO, grazie al suo impegno nella divulgazione di stili di vita sani e sostenibili. Oltre alla carriera televisiva, è anche imprenditore della ristorazione, con ristoranti a Milano e Napoli e una sua accademia di cucina online.

Il Villaggio Coldiretti è organizzato da Coldiretti Latina, con il patrocinio del Comune. Il presidente Daniele Pili, ideatore della manifestazione, ha commentato: “È la prima volta che realizziamo un evento simile a Latina. Una straordinaria occasione per valorizzare il nostro comparto agroalimentare. Ringrazio il Comune e il sindaco Celentano per aver creduto nel progetto”.

La sindaca Matilde Celentano ha aggiunto: “Siamo orgogliosi di ospitare il Villaggio Coldiretti nel cuore della nostra città. Latina ha una forte vocazione agricola e iniziative come questa rafforzano l’identità del territorio e offrono opportunità di crescita economica e culturale”.

Il programma della tre giorni sarà ricchissimo: fattoria didattica, agriasilo, agri-spa, agriscuola, masterclass, laboratori, show gastronomici, degustazioni, prodotti tipici e attività per tutte le età. In primo piano anche i giovani e le donne di Coldiretti, protagonisti con momenti educativi e divulgativi. Gli agriturismi di Campagna Amica Terranostraproporranno invece percorsi del gusto e suggerimenti su dove mangiare e dormire in provincia.

Tra i momenti più attesi, anche il contest finale del progetto scolastico “Tesori Pontini”, realizzato con la collaborazione di Tiziana Briguglio, della dottoressa Tiziana Zottola e del professor Giuseppe Nocca. Oltre 4.000 studenti, provenienti da 28 istituti della provincia, saranno coinvolti in una grande sfida tra cultura, cucina e identità locale, presentando anche stand tematici dedicati ai sapori e alle tradizioni dei rispettivi comuni.

Tre giorni di festa, consapevolezza e orgoglio territoriale. Con un ospite d’eccezione a renderli indimenticabili: Max Mariola.