Maxi-controlli sul cibo in provincia: sequestrata una tonnellata di alimenti

Continuano i controlli da parte dei NAS in provincia di Latina, legati alla campagna “Estate Tranquilla 2025”. Sono stati diversi i locali finiti sotto la lente dei militari dell’arma, che hanno sequestrato oltre una tonnellata di alimenti e bloccato più di 1000 confezioni di conserve. Le sanzioni amministrative comminate superano complessivamente i 10.000 euro. Particolare attenzione è stata riservata agli stabilimenti di conserve vegetali, dopo i recenti casi di cronaca legati al rischio botulino.

Le verifiche hanno interessato diverse località del pontino: a Fondi un camping è stato sanzionato per 2000 euro per mancato rispetto delle procedure H.A.C.C.P. e prodotti privi di tracciabilità; a Priverno sequestrata oltre una tonnellata di conserve in uno stabilimento privo di sistemi di autocontrollo. Anche in questo caso, si parla di sanzioni pari a 2000 euro; a Gaeta sono stati sequestrati 40 chili di alimenti senza documentazione in un ristorante, con annessa multa da 1500 euro; A Terracina sono state riscontrate irregolarità in una paninoteca, multata dai NAS, e in una pizzeria-tavola calda sul litorale, dove 60 chili di prodotti senza tracciabilità sono stati smaltiti. Per entrambi i locali sono state elevate sanzioni pari a 1000 euro per la paninoteca e 1500 per la pizzeria. A Sonnino, invece, sequestrate 320 confezioni di conserve vegetali e applicata una multa di 2000 euro al titolare dell’azienda.