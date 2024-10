Maxi furto al Game7Athletics di Latinafiori: bottino da decine di migliaia di euro

Un furto ben organizzato ha colpito il negozio Game7Athletics all’interno del centro commerciale Latinafiori, situato in viale Nervi. I ladri, agendo nella notte, sono riusciti a entrare nel magazzino del punto vendita attraverso un condotto di aerazione, evitando così di passare per la galleria principale e di attivare i sensori di sicurezza delle porte e delle finestre. L’azione ha permesso ai malviventi di sottrarre una quantità significativa di abbigliamento sportivo e accessori, con un valore stimato in decine di migliaia di euro.

Gli investigatori della Polizia, intervenuti la mattina seguente insieme alla scientifica per raccogliere prove, stanno analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza. Dalle immagini è emerso che almeno tre persone, incappucciate e munite di guanti, hanno raggiunto l’area del furto a piedi, sfruttando una rampa di accesso e mostrando una conoscenza dettagliata dei luoghi.