Maxi incendio ad Aprilia, Sambucci e Lax: “Mettere in sicurezza i siti a rischio”

I candidati di Fratelli d’Italia per il Consiglio regionale, Vittorio Sambucci e Valentina Lax, in una nota congiunta, sono intervenuti riguardo il maxi incendio che ha visto coinvolto ieri il capannone dell’ex Freddindustria ad Aprilia.

“Apprendiamo dagli organi di stampa quanto accaduto nella giornata di ieri nel territorio di Aprilia. Appare evidente che, a seguito dell’incendio nei locali dell’ex Freddindustria, occorre approfondire la materia della sicurezza ambientale soprattutto nei territori che sono stati oggetto in passato, ed in alcuni lo sono tuttora, di forte attività industriale ed artigianale. Occorre affrontare con attenzione la questione della sicurezza dei siti industriali, attuali e dismessi, affinché venga garantita non solo la sicurezza di chi ci lavora all’interno ma soprattutto venga garantita la salute dei cittadini che potrebbero venire coinvolti, anche non direttamente, da eventi della portata di quanto ieri avvenuto nel territorio di Aprilia mettendo a rischio la salute dei cittadini non solo di Aprilia ma di tutta l’area circostante. Occorre mappare, con attenzione, i siti anche solo potenzialmente pericolosi ed occorre collaborare con le istituzioni locali e con i proprietari delle aree e dei fabbricati per una messa in sicurezza ed un monitoraggio costante”.