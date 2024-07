Maxi incendio in un vivaio di Bella Farnia, il sindaco Mosca:”Tenete le finestre chiuse”

Sono partite da un’azienda che opera nel settore vivaistico le fiamme che hanno scaturito il maxi incendio nella zona di Bella Farnia. Nel primo pomeriggio di oggi una grande colonna di fumo nero ha invaso i cieli della zona scatenando la preoccupazione dei tanti cittadini, non solo della zona, ma anche di tutta la provincia.

Sul posto immediato l’intervento dei vigili del fuoco, al lavoro per domare il vasto rogo. Intervenuti anche i carabinieri del Nucleo Forestale per provare a capire cosa abbia scatenato le fiamme. Nel frattempo sui canali social ufficiali del Comune di Sabaudia è intervenuto il sindaco Mosca che ha diffuso questo messaggio: “Si raccomanda ai residenti di Bella Farnia, San Donato e zone limitrofe di tenere le finestre chiuse a causa di un incendio di materiali plastici che potrebbe aver sprigionato nell’aria sostanze tossiche, nelle more dell’adozione di una specifica ordinanza”.