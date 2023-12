Tragedia della strada ieri a Fondi. Sull’Appia, al confine con il comune di Itri, si è registrata una carambola violenta tra quattro mezzi, un mini van, un camion, una Porsche e una BMW. Scontro costato la vita al 28enne di Fondi Davide Tenore, ragazzo conosciuto in città per cui non è bastato neanche il supporto dell’elisoccorso. Le sue condizioni erano parse subito drammatiche ai sanitari giunti sul posto. Nell’incidente si registrano anche due feriti gravi.