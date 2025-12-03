Maxi intervento sulla rete idrica: martedì scuole chiuse a Latina

Sarà un weekend allungato per tanti studenti del pontino che, a seguito di lavori straordinari comunicati da Acqualatina sulla condotta adduttrice delle Sardellane, vedranno slittare il loro rientro in classe dopo l’Immacolata.
L’interruzione dei servizi idrici interesserà i comuni di Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Sezze e Terracina dalle 2 di notte alle 22 di martedì 9 dicembre. Come comunicato dalla società, le attività si svilupperanno su 9 chilometri di condotta, con tresquadre che lavoreranno in parallelo.
Per questo motivo, vista l’impossibilità da parte di studenti, docenti e personale degli istituti a poter favorire la didattica frontale, si è optato per la chiusura dei plessi del capoluogo pontino per la giornata di martedì. Di seguito, l’ordinanza della chiusura delle scuole.