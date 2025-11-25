Maxi operazione anti-droga fra Latina e Roma, i nomi degli arrestati

Sono il 49enne Daniele Ortenzi e il 37enne Moreno Bottan i due pontini destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare eseguita questa mattina nell’ambito della maxi operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato tra Roma, Latina, Nettuno, Pomezia e L’Aquila. L’azione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma sotto la supervisione del sostituto procuratore Francesco Cascini, ha impegnato oltre 200 agenti e ha portato allo smantellamento di due presunte organizzazioni attive nel traffico di stupefacenti tra Anzio, Nettuno e Latina.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’inchiesta ha documentato numerose cessioni di droga e un presunto giro d’affari di diversi milioni di euro, alimentato da una fitta rete di vendita al dettaglio sul territorio. In totale sono 15 le persone raggiunte da misura cautelare, tra cui – secondo gli atti – i due residenti nel capoluogo pontino.

L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile di Roma, con il supporto della Mobile di Latina, del Reparto Prevenzione Crimine, delle unità cinofile antidroga e del Reparto Volo della capitale. Tutti gli indagati, compresi Ortenzi e Bottan, restano a disposizione dell’autorità giudiziaria e sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva.

Questi i nomi degli altri arrestati e indagati:

Andone Traian Titi, 39 anni, nato in Romania.

Antonio “zio Chiccho” Capillo, 58 anni, nato a Roma.

Vincenzo “Il pelato” Chiofalo nato a Vita, in provincia di Trapani, di 66 anni.

Sante Colaceci, 38 anni, nato ad Anzio.

Andrea “il ballerino” De Melas, 37 anni, nato ad Anzio.

Palmiro De Melas, 61enne nato a Nettuno.

Simone Di Siero, nato ad Anzio, di 29 anni.

Giovanni Iovinella, nato a Napoli, di 66 anni.

Pasquale “Nano” Iovinella, nato a Napoli, di 44 anni.

Massimo “Papero” Lauretta, nato a Roma, di 58 anni.

Mirco Maccarinelli, nato ad Albano Laziale, di 42 anni.

Sandro Maceratesi detto “pollo”, 58 anni, nato a Roma

Ugo Mariani detto “Mimmo”, nato ad Angri di 58 anni.

Antonello Martufi, 60 anni, nato a Latina.

Simone “coccodrillo “Massidda , di 47 anni, nato a Nettuno.

Simone Ortenzi detto “nano”, nato a Roma, di 45 anni.

Alessandro “Alex” Ortolani, di 56 anni, nato a Roma.

Andrea “Carrefour “Ranucci, 56 anni, nato a Nettuno.

Nicolas “Nico” Simone, di 34 anni, nato ad Anzio.

